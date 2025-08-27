В Агстафинском районе локализован лесной пожар

БАКУ/ Trend/ - На горячую линию «112» МЧС поступило сообщение о пожаре в горной местности со сложным рельефом в направлении сел Даг Касеманлы, Агкойнак и Юхары Гёйджалы Агстафинского района.

Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной противопожарной службы.

Благодаря оперативным действиям пожарных, возгорание в направлении села Юхары Гёйджалы удалось локализовать в короткие сроки, не допустив его распространения на большую территорию.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожаров на других участках. Дополнительная информация будет предоставлена позже.