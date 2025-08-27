Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Майе Санду

Политика Материалы 27 августа 2025 11:22 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Молдовы Майе Санду по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Молдова, сообщает в среду Trend.

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые теплые поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Молдова.

Мы придаем большое значение развитию традиционно дружественных связей и сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой.

Уверен, что совместными усилиями мы сможем добиться более эффективного использования имеющегося потенциала азербайджано-молдавских отношений, дальнейшего развития нашей представляющей взаимный интерес деятельности как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости на благо наших стран и народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Молдовы – постоянного благополучия и процветания",- говорится в письме.

