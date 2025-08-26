Cadillac привезет в Баку победителей Гран-при Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Cadillac объявил состав, который впервые будет участвовать в чемпионате Формулы-1 в 2026 году.

Как сообщает во вторник Trend, команда официально объявила о подписании контрактов с опытными гонщиками, многократными победителями Гран-при Серхио Пересом и Валттери Боттасом.

Вместе они участвовали в 527 Гран-при и одержали 16 побед. Это также делает их одним из самых опытных дуэтов чемпионата.

Отметим, что Серхио Перес дважды выигрывал Гран-при Азербайджана, победив в составе команды Red Bull Honda в 2021 и 2023 годах, а Валттери Боттас стал победителем Гран-при Азербайджана в 2019 году в составе команды Mercedes.

Cadillac с 2026 года станет одиннадцатым официальным участником чемпионата мира Формулы-1.

Гран-при Азербайджана пройдет в 2026 году 24-26 сентября.

