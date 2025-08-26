Символ служения народу. Ко Дню рождения Мехрибан Алиевой

26 августа - День рождения Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, которая своей приверженностью идеалам гуманизма внесла выдающийся вклад в формирование системы ценностей, стоящих в основе развития азербайджанского общества. Деятельность под руководством Первого вице-президента в сфере культуры и социальной политики, оказала решающее влияние на общественный настрой и социальный климат в стране.

В современном мире, где национальные ценности все чаще становятся мишенью для расшатывания идентичности народов, мы с гордостью отмечаем не только сохранение азербайджанского наследия, но и его последовательное развитие. Мир продолжает открывать для себя разнообразие и уникальность Азербайджана, которые стали визитной карточкой страны благодаря интеллекту и утончённому вкусу Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой.

Повсюду дает о себе знать дух новаторства и неординарности, воочию демонстрируя яркие проявления нового этапа возрождения. Даже достаточно взглянуть на красоту созданных и создаваемых по всему Азербайджану строений и сооружений, восстанавливаемых с нуля городов и сел на освобожденных территориях, чтобы понять - эти шедевры с течением времени станут изюминкой мировой архитектуры. Они несомненно войдут в Мировое культурное достояние. Новая эпоха создает новые стили, и они гармонично вписываются в высокие представления о добром и вечном. Благодаря Мехрибан Алиевой и деятельности возглавляемого ею Фонда Гейдара Алиева формируется среда, при которой важную роль играют нравственность, ответственность, гражданская активность – и новые поколения азербайджанцев эффективно вносят свой вклад в глобальное культурно-цивилизационное строительство. Тысячам талантливых молодых людей открыта дорога в будущее. Им предоставлена возможность получать качественное образование в ведущих учебных заведениях за рубежом, представлять страну на международной арене, достойно самовыражаться, реализовывая свой потенциал. Мы видим, как приобретенные ими знания и компетенции затем служат интересам Родины. Самым большим подтверждением этого стали слова Президента Ильхама Алиева, который неоднократно подчеркивал особую роль азербайджанской молодежи в развитии страны.

Все указанные - и не только - факторы сыграли важную роль в том, что Азербайджан сегодня - образец стабильности и экономического развития в регионе, превратился в страну, участвующую в решении глобальных международных вопросов, чьи успехи признаются на мировом уровне, и с чьим мнением считаются ведущие страны мира. Приверженность высшим человеческим ценностям и неоценимый вклад Мехрибан Алиевой в развитие Азербайджана снискали ей уважение и благодарность миллионов людей - как в нашей стране, так и далеко за ее пределами.

Имя Мехрибан Алиевой ассоциируется с глубоко личной вовлечённостью в судьбу страны. Её благородная миссия и деятельность стали неотъемлемой частью международного имиджа Азербайджана.

Коллектив АМИ Trend поздравляет Мехрибан Алиеву с днем рождения и присоединяется к многочисленным пожеланиям и словам благодарности, поступающим в ее адрес.

Эмин Алиев

главный редактор АМИ Trend