БАКУ /Trend/ - Где бы ни находился предприниматель, он всегда
думает о своём бизнесе. Работа не стоит на месте, а бизнес не ждёт.
Yelo Bank понимает этот ритм, прислушивается к ежедневным
потребностям владельцев бизнеса и постоянно совершенствует свои
цифровые решения, чтобы сделать их работу проще и эффективнее.
В рамках этой стратегии Yelo Bank обновил интернет-банкинг, предложив предпринимателям современную платформу с интуитивно понятным интерфейсом, гибкими операциями и усиленной системой безопасности. Сервис доступен круглосуточно — одинаково удобно как на компьютере, так и на смартфоне.
Для Yelo Bank поддержка предпринимательства — не просто услуга, а стратегический приоритет. Банк стремится не только предоставлять финансовые инструменты, но и снижать повседневную нагрузку клиентов, экономить их время и расширять возможности с помощью цифровых технологий.
В числе нововведений — уникальная функция, впервые представленная в банковском секторе Азербайджана: оплата предрейсового технического осмотра через интернет-банкинг. Теперь владельцы транспортных средств, используемых для пассажирских и грузовых перевозок, могут осуществлять соответствующие платежи онлайн, из любого места, быстро и безопасно.
Интернет-банкинг Yelo — это обновлённое решение для предпринимателей, которые хотят управлять своим бизнесом в любое время и из любой точки. Начните уже сегодня и ощутите цифровое удобство: https://bit.ly/4fUhclX.
Ищете микрокредит для развития бизнеса? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az
Yelo Bank – Яркий Банкинг!
Впервые: платежи за предрейсовый техосмотр — теперь в Yelo Bank!
БАКУ /Trend/ - Где бы ни находился предприниматель, он всегда
думает о своём бизнесе. Работа не стоит на месте, а бизнес не ждёт.
Yelo Bank понимает этот ритм, прислушивается к ежедневным
потребностям владельцев бизнеса и постоянно совершенствует свои
цифровые решения, чтобы сделать их работу проще и эффективнее.