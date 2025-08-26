Впервые: платежи за предрейсовый техосмотр — теперь в Yelo Bank!

БАКУ /Trend/ - Где бы ни находился предприниматель, он всегда думает о своём бизнесе. Работа не стоит на месте, а бизнес не ждёт. Yelo Bank понимает этот ритм, прислушивается к ежедневным потребностям владельцев бизнеса и постоянно совершенствует свои цифровые решения, чтобы сделать их работу проще и эффективнее.



В рамках этой стратегии Yelo Bank обновил интернет-банкинг, предложив предпринимателям современную платформу с интуитивно понятным интерфейсом, гибкими операциями и усиленной системой безопасности. Сервис доступен круглосуточно — одинаково удобно как на компьютере, так и на смартфоне.



Для Yelo Bank поддержка предпринимательства — не просто услуга, а стратегический приоритет. Банк стремится не только предоставлять финансовые инструменты, но и снижать повседневную нагрузку клиентов, экономить их время и расширять возможности с помощью цифровых технологий.



В числе нововведений — уникальная функция, впервые представленная в банковском секторе Азербайджана: оплата предрейсового технического осмотра через интернет-банкинг. Теперь владельцы транспортных средств, используемых для пассажирских и грузовых перевозок, могут осуществлять соответствующие платежи онлайн, из любого места, быстро и безопасно.



Интернет-банкинг Yelo — это обновлённое решение для предпринимателей, которые хотят управлять своим бизнесом в любое время и из любой точки.



Ищете микрокредит для развития бизнеса?



