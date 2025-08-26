Военнослужащие Отдельной общевойсковой армии Азербайджана принимают участие в курсе подготовки коммандос в Турции

БАКУ/ Trend/ - В рамках соглашения «О сотрудничестве в области военного образования», подписанного между Азербайджаном и Турцией, очередная группа военнослужащих Отдельной общевойсковой армии отправилась в город Испарта братской Турции для участия в курсе «Горных коммандос».

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"На занятиях, которые будут проводиться в Школе и Учебном центре командования горных коммандос, слушателям предстоит освоить современные методы ведения боя в любое время суток и в различных условиях, а также изучить возможности применения новых технологий.

Следует отметить, что основная цель проводимого курса — повышение боевых навыков подразделений коммандос и профессионализма личного состава",- отмечается в информации ведомства.

