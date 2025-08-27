Президент Ильхам Алиев: Я действительно горжусь, что Президент Трамп относится ко мне как к другу

БАКУ /Trend/ - Трамп совершенно другой. Он человек, который, я уверен, сделает Америку не только снова великой. Он сделает Америку снова достойной восхищения. Такой, какой мы все восхищались во все времена, когда США были символом процветания, свободы и развития. Он сделает это.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия» Саудовской Аравии.

"Я уверен, что если он сумел за шесть месяцев принести мир во многие регионы планеты, он это сделает. Но он сталкивается с сильным сопротивлением, вся система против него. И еще я хотел бы подчеркнуть, что меня особенно тронуло его поведение во время покушения на его жизнь. Это нельзя сыграть - ни один спичрайтер, ни один политический советник не способен на такое. Это была нормальная человеческая реакция. Президент Трамп — смелый человек и великий лидер. И я действительно горжусь, что он относится ко мне как к другу", - отметил глава государства.