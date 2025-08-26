Представлена дорожная карта по регистрации и аренде имущества в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - При организационной поддержке Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам состоялось онлайн-заседание рабочей группы «Регистрация и аренда имущества», возглавляемой Государственной службой по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана.

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на Госслужбу.

Было отмечено, что на заседании, в котором приняли участие представители государственного и частного секторов, была представлена информация и проведены обсуждения о реализации улучшений и коммуникаций в соответствующей области, связанных с индикатором "Местонахождение бизнеса (регистрация и аренда имущества)", о состоянии выполнения соответствующих мер, о проделанной работе в первом полугодии 2025 года.

Заместитель начальника Государственной службы по имущественным вопросам, руководитель Рабочей группы Рустам Шахбазов проинформировал участников заседания о мероприятиях и проектах, связанных с регистрацией и кадастром недвижимости в рамках реализации Дорожной карты.

"Руководитель Секретариата комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Вюсал Шихалиев довел до сведения участников заседания основные цели и направления деятельности Рабочей группы "Регистрация и аренда недвижимости".

Состоялась презентация дорожной карты по индикатору" местонахождение бизнеса (регистрация и аренда имущества)". Было отмечено, что дорожная карта отражает подготовку проекта нормативного правового акта, предусматривающего урегулирование сложившейся ситуации в связи с самовольным строительством, проведение работ по полной электронизации предоставляемых услуг в сфере регистрации недвижимости, обеспечение доступа к информации в государственном реестре и другие вопросы", - отмечается в сообщении.

Согласно информации, в завершение было подчеркнуто значение своевременного, качественного и содержательного исполнения мероприятий в рамках Дорожной карты, а также даны ответы на вопросы участников заседания.

