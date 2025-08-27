Минздрав Азербайджана о правилах работы частных медицинских учреждений

БАКУ /Trend/ - В соответствии с требованиями Закона Азербайджанской Республики «О частной медицинской деятельности», частные медицинские учреждения могут осуществлять деятельность на основании лицензии, выданной на определённые виды медицинских услуг, при условии заключения трудового договора со специалистами, квалификация которых соответствует данной сфере.

Как сообщает в среду Trend, об этом во время прямого эфира на официальной странице министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram заявила начальник юридического отдела Центра аналитической экспертизы (ЦАЭ) минздрава Тамам Гасанова.

По ее словам, руководитель учреждения несет прямую ответственность за ее деятельность и обязан контролировать выполнение следующих задач в отношении медицинского персонала.

"В соответствии с Законом Азербайджанской Республики «Об охране здоровья населения», медицинские работники частных медицинских учреждений должны проходить обучение и сертификацию. Сотрудникам, не прошедшим сертификацию, запрещается заниматься практической медицинской деятельностью. Помимо этого, учреждение обязано вести предусмотренную законодательством статистический учет и отчетность, а также нести ответственность за достоверность сведений.

Кроме того, медицинская документация, отражающая состояние здоровья пациента, объем оказанных ему медицинских услуг и их результаты, должна вестись в порядке, установленном Министерством здравоохранения. Помимо этого, по требованию пациента учреждение обязано предоставить лицензию, сертификат врача и другие официальные документы. Пациенты должны быть ознакомлены с результатами обследования и лечения, им должен быть объяснен диагноз.

Также доводим до сведения, что лечащий врач назначается руководителем учреждения на основании обращения пациента. В случае, если пациент требует замены врача, руководство обязано удовлетворить этот запрос",- отметила она.

В заключение Т.Гасанова подчеркнула, что посредством системы «Единое окно» Центра аналитической экспертизы министерства здравоохранения, «Горячей линии» ЦАЭ (012) 596 05 20), а также в письменной форме (по электронной почте ([email protected]) и на официальный сайт Центра (www.pharma.az (раздел «Заявления») граждане могут сообщать о противоправных действиях, жалобах или нарушениях в частных медицинских учреждениях.

"Поступившие заявления рассматриваются на правовой основе, и при необходимости в соответствующих учреждениях проводятся внеплановые проверки",- добавила она.