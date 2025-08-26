В Азербайджане выросли доходы от пассажирских перевозок железнодорожным транспортом

БАКУ/Trend/ - В январе–июне этого года доход Азербайджана от перевозок грузов и пассажиров железнодорожным транспортом составил 200,4 миллиона манатов (117.9 миллиона долларов США).

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике, это на 17,8 миллиона манатов (10,5 миллиона долларов США) или на 8,2% меньше показателя за аналогичный период 2024 года.

В первом полугодии текущего года доходы от перевозки грузов железнодорожным транспортом составили 192,6 миллиона манатов (113.3 миллиона долларов США), что на 20,6 миллиона манатов (12,1 миллиона долларов США) или на 9,7% меньше, чем в первые шесть месяцев прошлого года.

Доход от пассажирских перевозок железнодорожным транспортом в первые шесть месяцев этого года составил 7,829 миллиона манатов, что на 2,8 миллиона манатов или на 56,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

В январе–июне текущего года объём грузовых перевозок железной дорогой составил 8,4 миллиона тонн (снижение на 9,4%), а объём пассажирских перевозок — 4,6 миллиона человек (рост на 20,7%).