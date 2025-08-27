В Шамахы пройдет очередной Фестиваль винограда и вина (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 13-14 сентября в Шамахы пройдет Фестиваль винограда и вина.
Как сообщает в среду Trend, фестиваль пройдет в селе Мейсари Шамахинского района.
Целью фестиваля является продвижение местного производства винограда и вина, повышение экспортного потенциала винной продукции, доведение до широкой общественности истории виноградарства и виноделия в Азербайджане, проделанной в этой области работы. В этом году фестиваль также предусматривает различные образовательные и развлекательные мероприятия, связанные с производством винограда и виноделием, туристическим потенциалом страны.
В фестивале, который пройдет на территории виноградарно-винодельческого комплекса ООО "Şirvan şərabları" в селе Мейсари, примут участие различные винные бренды. Кроме того, в течение 2 дней на территории Фестиваля будут установлены выставочные, развлекательные, различные зоны мастер-классов и павильоны известных ресторанов.
Здесь пройдут дегустации разнообразного ассортимента винной продукции, демонстрируемой отечественными и зарубежными производителями, посетители смогут приобрести понравившуюся продукцию по самой выгодной - заводской цене, принять участие в мастер-классах, послушать интересные истории винных домов.
Посетителей Фестиваля также ждет концертная программа с участием известных исполнителей.
Фестиваль винограда и вина, который проводится уже в четвертый раз - прекрасная возможность для виноделов наладить новые деловые отношения, продвинуть свою продукцию среди широкой аудитории.
Желающие принять участие в фестивале могут зарегистрироваться на сайте iTicket.az.
Для участников, купивших билет на автобус, будет организован транспорт от Центра Гейдара Алиева. Автобусы отправятся от остановки Центра Гейдара Алиева в 11:30. Обратный рейс из Шамахы в Баку состоится в 20:40.
Şamaxıda növbəti Üzüm və Şərab Festivalı keçiriləcək (VİDEO)
Bakı. Trend:
Sentyabrın 13-14-də Şamaxıda Üzüm və Şərab Festivalı keçiriləcək.
Trend xəbər verir ki, festival Şamaxı rayonunun Meysəri kəndində baş tutacaq.
Festivalın məqsədi yerli üzüm və şərab istehsalının təşviqi, şərab məhsullarının ixrac potensialının artırılması, Azərbaycanda üzümçülük və şərab istehsalı tarixinin və bu sahədə görülən işlərin geniş ictimaiyyətə çatdırılmasıdır. Bu il keçiriləcək festivalda da üzüm istehsalı və şərabçılıq, ölkənin turizm potensialı ilə bağlı müxtəlif maarifləndirici və əyləncəli tədbirlər də nəzərdə tutulub.
Meysəri kəndindəki "Şirvan şərabları" MMC-nin üzümçülük və şərabçılıq kompleksinin ərazisində təşkil olunacaq festivalda müxtəlif şərab brendləri iştirak edəcək. Bununla yanaşı, 2 gün ərzində festival ərazisində sərgi, əyləncə, müxtəlif ustad dərsləri zonaları və məşhur restoranların pavilyonları quraşdırılacaq.
Yerli və xarici istehsalçıların nümayiş etdirdikləri müxtəlif çeşidli şərab məhsullarının dequstasiyaları olacaq, ziyarətçilər bəyəndikləri məhsulları ən sərfəli - zavod qiymətinə əldə edə biləcək, ustad dərslərində iştirak, şərab evlərinin maraqlı hekayələrini dinləmək imkanı qazanacaqlar.
Festivala gələnləri tanınmış ifaçıların konsert proqramı da gözləyir.
Artıq dördüncü dəfədir ki, keçiriləcək Üzüm və Şərab Festivalı şərab istehsalçılarına yeni işguzar əlaqələr qurmaq, məhsullarını geniş auditoriyaya tanıtmaq üçün gözəl fürsətdir.
Festivalda iştirak etmək istəyənlər iTicket.az saytı vasitəsilə qeydiyyatdan keçə bilərlər.
Avtobus bileti almış iştirakçılar üçün nəqliyyat Heydər Əliyev Mərkəzindən təşkil olunacaq. Avtobuslar Heydər Əliyev Mərkəzinin dayanacağından saat 11:30-da yola düşəcək. Şamaxıdan Bakıya geri dönüş isə saat 20:40-da olacaq.