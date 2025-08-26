Yango Поездки для бизнеса — корпоративные поездки и доставка теперь в одном аккаунте

БАКУ /Trend/ - С 25 августа 2025 корпоративные клиенты в Баку могут заказывать доставки и поездки в одном бизнес-аккаунте Yango Поездки для бизнеса. Решение объединяет поездки сотрудников и логистику отправлений «в одном окне», снижая операционную нагрузку и упрощая контроль расходов.

«Мы запускаем новый функционал, который позволяет корпоративным клиентам управлять поездками и доставкой из единого бизнес-аккаунта. Сотрудники оформляют заказы в приложении Yango или в корпоративном кабинете в пределах заданных лимитов, а финансовая отчетность и аналитика станет моментально доступна в бизнес-аккаунте», — рассказал руководитель Yango Azerbaijan Мушвиг Гасанов.

Что доступно бизнесу

Бизнесу теперь доступны три типа доставки.

Курьером — до 10 килограмм. Доставляется пешим ходом или мото транспортом — подходит для документов и малых отправлений. Доступно отслеживание статуса в реальном времени.

Экспресс — до 20 килограмм. Доставка осуществляется курьером на автомобиле для срочных отправлений. Удобно для срочных заказов «из точки A в точку B». Также поддерживается онлайн-отслеживание.

Грузовой — до 1400 килограмм. Для габаритных отправлений — доступны три размера S, M и L.

В категории S можно отправлять грузы с максимальным весом до 300 килограмм в габаритах 170x100 и высотой не выше 90 см.

При необходимости перевезти груз до 700 килограмм в размерах 260x130, высотой 150 см стоит выбирать категорию M.

А на случай перевозки груза длиной до 380 см и шириной до 180 см при высоте не выше 180 см, то подойдёт категория L с максимальной грузоподъемностью 1400 килограмм.

Управление и контроль

Все посылки можно отслеживать в реальном времени, что позволит менеджерам компании сократить время для выяснения статуса отправки.

Оплата услуг производится с корпоративного счёта. Удобно, что лимиты на доставку нужно устанавливать отдельно от лимитов в поездках.

Теперь и поездки, и отправление грузов в едином кабинете. А заказы можно осуществлять из удобного приложения на смартфоне или в корпоративном кабинете.

Возможность оформить заказ заранее на конкретное время.

Бесплатная регистрация и создание корпоративного аккаунта.

Что бизнес получит от объединения поездок и доставок в одном аккаунте

Экономия операционного времени

Снижение объёма документооборота

Управление по принципу «Единое окно»

Теперь сотрудникам не требуется согласование и сбор документации о поездках и грузоперевозках, все заказы можно сделать в приложении Yango, а контроль за бюджетом и лимитами осуществляется в корпоративном кабинете компании в реальном времени. Отчёты по доставкам доступны отдельно от поездок, что облегчит аналитику для менеджмента.