Президент Ильхам Алиев: Мы считаем, что самая большая угроза для мусульманского мира – это межконфессиональное разделение

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан – одна из немногих стран, где шииты и сунниты молятся одновременно в одной мечети.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалу «Аль-Арабия» Саудовской Аравии.

«Мы не разделяем их. Мы считаем, что самая большая угроза для мусульманского мира – это межконфессиональное разделение», - подчеркнул глава государства, отметив, что те, кто выступает за разделение по течениям, наносят мусульманскому миру самый большой вред. «Мы должны оставаться едины. Мы – мусульмане, и для нас это самое главное», - добавил Президент Азербайджана.