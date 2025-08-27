Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Азербайджан и Сирия договорились о прямом сотрудничестве в сфере культуры

Политика Материалы 27 августа 2025 15:56 (UTC +04:00)
Фото: Посольство Азербайджана в Сирии / "X"

Бести Мамед
Бести Мамед
БАКУ /Trend/ - Временный поверенный в делах Азербайджана в Дамаске Эльнур Шахгусейнов встретился с министром культуры Сирийской Арабской Республики Мухаммедом Ясином Салехом.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации на странице посольства Азербайджана в Сирии в соцсети Х.

"Возрождение культурных связей между двумя дружественными странами - Азербайджаном и Сирией, является необходимым вопросом с точки зрения преодоления 12-летнего перерыва.

С министром культуры Арабской Республики Сирия Мухаммедом Ясином Салехом достигнута договоренность о налаживании прямого контакта между министерствами культуры для ускорения реализации проектов и конструктивных идей, которые сблизят два дружественных народа", - отмечается в публикации посольства.

