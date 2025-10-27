Туркменистан и Азербайджан обсудили в ОАЭ расширение сотрудничества

АШХАБАД/ Trend/ - Посол Туркменистана в Объединенных Арабских Эмиратах Байрам Байрамов провел встречу в Абу-Даби с послом Азербайджана Эльчином Багировым в здании посольства Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу посольства Туркменистана, стороны обсудили итоги недавних визитов на высоком уровне и контактов между руководством двух стран, которые способствуют углублению всестороннего сотрудничества и укреплению взаимопонимания.

Посол Байрамов подтвердил приверженность Туркменистана расширению взаимодействия в политической, экономической, культурной и гуманитарной сферах.

Э.Багиров, в свою очередь, поздравил Байрамова с назначением и пожелал успехов в его дипломатической миссии, отметив крепкие и дружественные отношения между странами, основанные на общей истории, культуре и взаимном уважении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!