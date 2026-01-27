Как шаман сопровождает душу умершего человека в загробный мир - презентация в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана, 28 января в 18:30, состоится презентация новой книги театрального и кинорежиссёра, писателя и сценариста Ильгара Сафата "LUCIDITY (Сны о режиссёре)", сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Издание, состоящее из философско-онтологических текстов, посвящено размышлениям о театре, снам, подсознанию и режиссёрскому мышлению. В книгу также вошли образцы короткой прозы автора и автобиографические заметки.

Презентация будет сопровождаться концертной программой. В рамках мероприятия состоятся обсуждения, посвящённые идейному содержанию издания. В завершение вечера автор подпишет книги для читателей.

В рамках события также будет показан документальный фильм Ильгара Сафата "Небесные корни", посвящённый удэгейскому шаманизму. Фильм рассказывает о том, как шаман сопровождает душу умершего человека в загробный мир. Удэгейцы - малочисленный народ (около 2000 человек), проживающий в России, на Дальнем Востоке.

Инфомационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

