БАКУ /Trend/ - Франция поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Турции.

"Франция поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также между Турцией и Арменией. В этом контексте повторное открытие границ, повышение региональной активности в рамках суверенитета обоих государств имеют чрезвычайно важное значение для процветания региона и на благо всех", - сказал он.