Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Франция поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

Политика Материалы 27 января 2026 21:07 (UTC +04:00)
Франция поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Фото: Trend

Читайте Trend в

Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Франция поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Trend, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Турции.

"Франция поддерживает процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также между Турцией и Арменией. В этом контексте повторное открытие границ, повышение региональной активности в рамках суверенитета обоих государств имеют чрезвычайно важное значение для процветания региона и на благо всех", - сказал он.

Лента

Лента новостей

Читать все новости