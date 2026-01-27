MEDİA призвало не поддаваться дезинформации, распространяемой против союза Азербайджана и Турции

БАКУ /Trend/ - На ряде зарубежных онлайн-новостных каналов и в сегментах социальных сетей наблюдаются случаи распространения дезинформационного характера сведений, имеющих сомнительный источник и не отражающих реальность, направленных на подрыв стратегических союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией. В результате проведенных первоначальных исследований установлено, что данная дезинформационная кампания берет начало из ресурса Tsargrad.tv в русскоязычном сегменте интернета.

Об этом сообщили Trend в Агентстве развития медиа (MEDİA).

«Мы решительно осуждаем подобные дезинформационные действия, направленные против нашей страны, стремящиеся ввести общественное мнение в заблуждение посредством фальшивого и манипулятивного контента и нацеленные на подрыв существующих братских и союзнических отношений между Азербайджаном и Турцией, и подчеркиваем их неприемлемость. Призываем журналистов Азербайджана и Турции, а также медиа-субъекты занять принципиальную позицию против подобных попыток дезинформации, воздерживаться от распространения информации из неподтвержденных источников и проявлять ответственное отношение к защите информационной среды.

В то же время призываем общественность обеих стран не верить ложной информации и руководствоваться исключительно заявлениями официальных структур. Агентство развития медиа и впредь будет продолжать эффективное сотрудничество с Департаментом по связям с общественностью Администрации Президента Турции с целью предотвращения подобных случаев и формирования единой позиции», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!