В Азербайджане подписан меморандум в сфере партнёрства между государственным и частным секторами

БАКУ /Trend/ - В целях расширения сотрудничества между Ассоциацией рынков капитала Азербайджана и Службой финансового мониторинга Азербайджана был подписан меморандум о взаимопонимании.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на ассоциацию.

Отмечается, что основной целью меморандума является развитие партнёрства между государственным и частным секторами, а также формирование институционального и устойчивого совместного взаимодействия в соответствующих сферах.

"В рамках документа предусматривается применение инновационных подходов с использованием новых технологий, а также обеспечение оперативного и эффективного обмена информацией в сфере борьбы с киберпреступностью.

Стороны намерены посредством взаимного сотрудничества способствовать повышению прозрачности в финансовом секторе, снижению рисков и усилению превентивных механизмов", - говорится в информации.

Подчеркивается, что меморандум также предусматривает поощрение обмена знаниями и опытом, реализацию совместных инициатив и проектов.