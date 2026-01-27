Обсуждено сотрудничество по развитию транспортного коридора Каспийское море – Черное море (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация Туркменбашинского международного морского порта во главе с директором Парахатом Джумаевым встретилась с руководством Бакинского международного морского порта, в ходе которой были обсуждены вопросы сотрудничества в развитии транспортного коридора Каспийское море – Черное море.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

Во встрече с директором ООО «Бакинский международный морской порт» Эльдаром Салаховым также принял участие посол Туркменистана в Азербайджане Гурбанмаммет Эльясов.

В ходе переговоров стороны подчеркнули стратегическую роль маршрута Туркменбаши – Баку в наращивании грузопотоков через Каспийское море, укреплении транспортных связей между Востоком и Западом, а также в развитии Среднего коридора на фоне роста двусторонней торговли.

Отдельное внимание было уделено прогрессу в увеличении объемов грузоперевозок и упрощении транзитных процедур. Отмечалось, что снижение морских и железнодорожных тарифов стало одним из ключевых факторов, способствующих расширению мультимодальных перевозок и росту транзитной контейнерной обработки.

Участники встречи также обсудили перспективы развития международного транспортного коридора Каспийское море – Черное море, объединяющего порты Туркменбаши, Баку, Поти, Батуми и Констанца, а также возможности расширения сотрудничества с заинтересованными партнерами, включая Европейский союз.