В Музее горских евреев открыта тематическая выставка, посвящённая Холокосту (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста.

Эта дата была установлена Организацией Объединённых Наций в память об освобождении нацистского концентрационного лагеря Освенцим 27 января 1945 года.

В этот день в Музее горских евреев была открыта тематическая выставка, посвящённая одной из самых трагических страниц истории — Холокосту, самому жестокому геноциду нового времени. Экспозиция представила краткий, но важный исторический обзор событий и судеб миллионов людей.

В рамках памятных мероприятий музей с официальным визитом посетила временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон.

Её визит был встречен руководством музея во главе с президентом Международного фонда СТМЭГИ Германом Рашбиловичем Захарьяевым, куратором и хранителем музея Владиславом Илюшаевичем Юсуповым, а также директором Музея горских евреев Игорем Александровичем Шауловым.

Экскурсию по выставке и музею для Эми Карлон и членов её делегации провёл Владислав Юсупов. Он подробно рассказал об истории горских евреев, их культурном наследии, традициях и значимой роли общины в истории Азербайджана.

В рамках памятной церемонии раввин прочёл молитву в память о шести миллионах евреев, погибших в годы Холокоста, после чего были зажжены свечи памяти. Эми Карлон также выступила с речью, подчеркнув важность сохранения исторической памяти, противодействия антисемитизму и недопущения повторения трагедий прошлого.

После посещения музея гости отправились на обзорную экскурсию по Красной слободе. В ходе визита были посещены обе синагоги посёлка, а завершением маршрута стала прогулка к историческому арочному мосту — одному из символов Красной слободы.

Визит прошёл в тёплой и уважительной атмосфере и стал ещё одним важным шагом в укреплении международного диалога, межкультурного взаимопонимания и сохранения памяти о трагических страницах мировой истории.