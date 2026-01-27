Искусственный интеллект в азербайджанской премьере – зеркало человеческих страхов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Teatr O2 в Баку состоялся допремьерный пресс-показ нового спектакля "Верный Ий", собравший представителей СМИ, театральной сферы и друзей театра, сообщает Trend Life.

Спектакль "Верный Ий" - философская и эмоционально насыщенная история о писателе и искусственном интеллекте, который становится зеркалом человеческих страхов, лжи и внутренней ответственности. Постановка поднимает актуальные вопросы взаимоотношений человека и технологий, границ доверия и нравственного выбора в мире, где искусственный интеллект всё активнее вмешивается в личное и профессиональное пространство человека.

В основе спектакля - одноактная пьеса Станислава Лема "Верный робот", переосмысленная в современном контексте. Создатели спектакля стремились не только сохранить философскую глубину оригинала, но и сделать её созвучной сегодняшнему дню, обращаясь к проблемам самоидентификации и ответственности личности.

Режиссёром постановки выступил Евгений Максимов, предложивший лаконичное и вместе с тем напряжённое сценическое решение. Роли исполнили Мамед Рафиев, Искра Таррант и Айганым Куандыкова, чьи актёрские работы были отмечены зрителями за психологическую выразительность. За световое и звуковое оформление отвечала Екатерина Иванова, создавшая атмосферу, усиливающую драматургию и философский подтекст спектакля. Спектакль рассчитан на зрителей старше 16 лет.

Показ прошёл в формате открытого диалога: после спектакля состоялось обсуждение с творческой командой, в ходе которого зрители смогли поделиться своими впечатлениями, задать вопросы и обсудить ключевые идеи постановки

