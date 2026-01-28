Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в Сирии и Газе

БАКУ/ Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Как сообщает Trend, заявление по этому поводу выпустило Управление по связям с общественностью администрации президента Турции.

Стороны обсудили региональные и глобальные вопросы, включая последнюю ситуацию в Сирии, процесс, связанный с Советом мира в Газе, а также вопросы оборонной промышленности.

В заявлении отмечается, что Эрдоган подчеркнул готовность предпринимать дальнейшие шаги по развитию сотрудничества между Турцией и США, отметив, что повышение уровня отношений во всех областях соответствует общим интересам обеих стран.

Турецкий лидер также подчеркнул важность полного выполнения соглашения о прекращении огня и интеграции в Сирии, отметив, что этот процесс отслеживается совместно с официальными лицами США и Сирии.

Президент Эрдоган выразил уверенность, что Совет мира в Газе поможет положить конец гуманитарному кризису и что восстановление сектора приведет к прочному миру в регионе.