В ОАЭ обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана с Парламентской ассамблеей стран Средиземноморья

БАКУ /Trend/ - 27 января спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках делового визита в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) встретилась с председателем Парламентской ассамблеи стран Средиземноморья Джулио Чентемеро.

Как сообщили Trend в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса, на встрече спикер обсудила значимость второй сессии Женского парламентского форума Парламентской ассамблеи стран Средиземноморья и подчеркнула заинтересованность азербайджанского парламента в расширении сотрудничества с этой организацией.

Было отмечено, что Сахиба Гафарова выразила удовлетворение утверждением на состоявшемся накануне заседании Бюро Парламентской ассамблеи стран Средиземноморья обращения о предоставлении Милли Меджлису статуса наблюдателя. Она выразила уверенность, что после принятия окончательного решения данный статус откроет новые возможности для развития межпарламентских связей.

В свою очередь Дж.Чентемеро подчеркнул заинтересованность организации в сотрудничестве с Азербайджаном, отметив, что, несмотря на то что страна не относится к Средиземноморскому региону, она играет важную роль в регионе в целом, что создает хорошие возможности для парламентского диалога.

На встрече также обсуждались вопросы сотрудничества между Сетевой парламентской структурой Движения неприсоединения и Парламентской ассамблеи стран Средиземноморья. Спикер Сахиба Гафарова подчеркнула заинтересованность Милли Меджлиса в развитии международных связей.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы взаимодействия между Сетевой парламентской структурой Движения неприсоединения и Парламентской ассамблеей стран Средиземноморья, включая возможность предоставления взаимного статуса наблюдателя. Было отмечено, что наличие схожей повестки в обеих организациях создает благоприятные условия для развития сотрудничества.

Кроме того, Джулио Чентемеро проинформировал о деятельности Парламентской ассамблеи стран Средиземноморья и основных направлениях ее работы.

В завершение стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.