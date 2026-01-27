В Азербайджане классификация отелей осуществляется через цифровую платформу



БАКУ /Trend/ - С конца 2025 года "звездная" классификация отелей и сертификация гидов осуществляется через цифровую платформу.

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель председателя правления Азербайджанского туристического бюро Рашад Алиев журналистам в рамках Саммита по связности в сфере гостеприимства Азербайджана.

«Наша цель — цифровизировать все услуги, предоставляемые государством в сфере туризма. В настоящее время ведутся переговоры с RİNN, и мы составили список интернет-провайдеров отелей в стране», — отметил он.

Рашад Алиев добавил, что процесс начнётся с мониторинга у этих провайдеров.

«После мониторинга будет представлен подробный отчёт», - сказал он.