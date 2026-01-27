Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
ЦБ Азербайджана и Узбекистана обсудили сценарии управления киберугрозами

ИКТ Материалы 27 января 2026 19:34 (UTC +04:00)
Фото: Центробанк Азербайджана

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Делегация Центра кибербезопасности Центрального банка Узбекистана посетила Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Об этом Trend со ссылкой на ЦБА.

Отмечается, что в рамках визита делегация встретилась с советником председателя ЦБА Акифом Багировым и директором Департамента информационной и кибербезопасности Эльнуром Эйвазлы.

Согласно информации, во время встречи состоялся обмен мнениями по вопросам совершенствования правовой и нормативной базы в сфере кибербезопасности, опыту работы с «FINCERT», а также по сценариям управления киберугрозами.

