ЦБ Азербайджана и Узбекистана обсудили сценарии управления киберугрозами

БАКУ /Trend/ - Делегация Центра кибербезопасности Центрального банка Узбекистана посетила Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Об этом Trend со ссылкой на ЦБА.

Отмечается, что в рамках визита делегация встретилась с советником председателя ЦБА Акифом Багировым и директором Департамента информационной и кибербезопасности Эльнуром Эйвазлы.

Согласно информации, во время встречи состоялся обмен мнениями по вопросам совершенствования правовой и нормативной базы в сфере кибербезопасности, опыту работы с «FINCERT», а также по сценариям управления киберугрозами.