На БФБ состоялась операция на вторичном рынке по манатным облигациям ЕБРР - Руслан Халилов





БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялась торговая операция на вторичном рынке по облигациям в манатах Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) на сумму 3 миллиона манатов.



Об этом в интервью Trend сказал председатель правления Бакинской фондовой биржи (БФБ) Руслан Халилов.



Р. Халилов рассказал о допуске к торгам на Бакинской фондовой бирже манатных облигаций с плавающей процентной ставкой Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), оценив это как крайне важное событие для рынка: «Это первая эмиссия международной финансовой организации как в национальной валюте, так и в формате floating rate note (облигаций с плавающей процентной ставкой). Более того, уже была осуществлена одна сделка на вторичном рынке — объём операции составил около 3 млн манатов.

Дополнительная польза допуска к торгам на рынке капитала манатных облигаций ЕБРР с плавающей процентной ставкой заключается в том, что в будущем это может привести к операциям по свопам процентных ставок (interest rate swap), хотя пока говорить об этом рано. По крайней мере, сейчас на рынке в качестве первого шага появился инструмент с плавающей ставкой, которого ранее не существовало. Это был очень важный шаг. В настоящее время также ведутся переговоры с рядом других международных финансовых институтов по вопросам эмиссии облигаций. Международные банки развития проявляют интерес к эмиссиям в национальной валюте, поскольку это позволяет более эффективно управлять currency risk (валютным риском). Многие международные финансовые организации, с которыми мы находимся в контакте, заинтересованы в выпуске облигаций на Бакинской фондовой бирже. В соседних странах такая практика уже существует. Однако называть конкретные институты и сроки эмиссий пока было бы некорректно. Скажу лишь, что практически каждый международный банк развития, работающий в Азербайджане, проявляет интерес к эмиссии. Как минимум потому, что для этих банков как институтов развития наиболее оптимальным решением является выпуск облигаций в национальной валюте с учётом их риск-профиля, и направление привлечённых средств, например, на реализацию локальных стратегических проектов также в национальной валюте. Мы встречаемся с этими международными финансовыми организациями, приглашаем их и поддерживаем с ними тесные контакты. Мы предоставляем им информацию о внутреннем рынке».