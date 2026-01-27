Подписан меморандум о сотрудничестве между азербайджанским и турецким ж/д операторами

БАКУ /Trend/ - ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и
"Государственные железные дороги Турции" подписали меморандум о
сотрудничестве.
Об этом передает Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги».
Согласно информации, меморандум, подписанный председателем ЗАО
«Азербайджанские железные дороги» Ровшаном Рустамовым и
председателем правления и генеральным директором "Государственных
железных дорог Турции" Вейси Куртом, направлен на развитие
сотрудничества.
Так, сотрудничество будет охватывать развитие инфраструктуры, внедрение совместных инновационных решений, подготовку кадров, а также обмен информацией.