Подписан меморандум о сотрудничестве между азербайджанским и турецким ж/д операторами

БАКУ /Trend/ - ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и "Государственные железные дороги Турции" подписали меморандум о сотрудничестве.



Об этом передает Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Согласно информации, меморандум, подписанный председателем ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшаном Рустамовым и председателем правления и генеральным директором "Государственных железных дорог Турции" Вейси Куртом, направлен на развитие сотрудничества.



Так, сотрудничество будет охватывать развитие инфраструктуры, внедрение совместных инновационных решений, подготовку кадров, а также обмен информацией.







