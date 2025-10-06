В Азербайджане началось внедрение функционала "Открытый банкинг"

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) впервые на финансовом рынке запустил функционал "Открытый банкинг".

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Отмечается, что в рамках "Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026 годы" продолжается внедрение мер по цифровизации финансовых услуг, предоставляемых на рынке, а также разработка новых инновационных финансовых продуктов для местного рынка, что способствует повышению финансовой инклюзивности. В рамках стратегии подход «Открытого банкинга» определен как один из стратегических приоритетов. Для этого Центральный банк разработал соответствующие нормативные акты и техническую платформу.

В то же время продолжается работа по интеграции коммерческих банков в указанную платформу. В настоящее время 6 коммерческих банков находятся на завершающей стадии интеграции. 13 коммерческих банков – ОАО "Международный банк Азербайджана" (ABB), ОАО "AFB Bank", ОАО "Азербайджанский промышленный банк", ОАО Azer Turk Bank (ATB), ОАО Bank of Baku, ОАО Bank Respublika, ОАО Kapital Bank, ОАО TuranBank, ЗАО Yapı Kredi Bank Azerbaijan, ОАО Yelo Bank, ОАО BANK VTB (Azerbaijan), ОАО Premium Bank и ОАО Xalq Bank - полностью завершили интеграционные работы.

Кроме того, ОАО "Международный банк Азербайджана" и ОАО Turan Bank внедрили функционал "Открытый банкинг" для своих клиентов через мобильные приложения. С помощью этих мобильных приложений клиенты банков имеют возможность получать информацию о своих счетах в других банках и платежных операциях по счету через единое приложение, с их согласия.

Планируется расширить действие платформы до конца года с подключением других коммерческих банков, платежных организаций и операторов электронных денег.

Подход «Открытый банкинг» обеспечивает тесную интеграцию межбанковской и финтех-экосистемы, ускоряет цифровую трансформацию и упрощает доступ к финансовым услугам. Также он стимулирует конкуренцию, способствуя разработке инновационных продуктов и предоставлению более удобных и выгодных услуг клиентам.

Таким образом, внедрение подхода "Открытый банкинг" в нашей стране внесет значительный вклад в устойчивое развитие финансового рынка, расширение спектра цифровых банковских продуктов и формирование клиентоориентированного подхода.

Более подробную информацию о подходе "Открытый банкинг" можно найти по ссылке:

https://fintech.cbar.az/open-banking

