Президент Ильхам Алиев встретился в Габале с Президентом Турецкой Республики Северного Кипра (ФОТО)

Политика Материалы 6 октября 2025 17:11 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 6 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Габале с Президентом Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром.

Как сообщает Trend, Эрсин Татар с удовлетворением вспомнил встречи с Президентом Ильхамом Алиевым в нашей стране и в рамках международных мероприятий, а также свое участие в неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше. Он выразил признательность главе нашего государства за поддержку Турецкой Республики Северного Кипра.

Президент Ильхам Алиев сказал, что наша страна будет и впредь продолжать оказывать поддержку Турецкой Республике Северного Кипра.

Гость поздравил с результатами в продвижении мирной повестки между Арменией и Азербайджаном, достигнутыми в Вашингтоне при свидетельстве Президента Соединенных Штатов Америки.

Глава нашего государства выразил признательность за поздравления.

В ходе беседы была отмечена важность вступления Турецкой Республики Северного Кипра в Организацию тюркских государств в качестве наблюдателя.

Подчеркнута роль проводимого в Габале Саммита в дальнейшем расширении партнерства между странами в рамках ОТГ.

На встрече были затронуты вопросы сотрудничества в ряде сфер.

