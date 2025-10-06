Закир Гасанов встретился с послом Великобритании

БАКУ /Trend/ - 6 октября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Фергусом Олдом.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

Министр обороны отметил, что отношения между Азербайджаном и Великобританией в военной сфере, равно как и в других областях, имеют особое значение и вносят вклад в развитие армий обеих стран.

В свою очередь Ф.Олд выразил удовлетворение нынешним уровнем двустороннего сотрудничества и подчеркнул важность подобных встреч для дальнейшего укрепления двусторонних связей.

На встрече, в которой также принимал участие военный атташе Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане капитан 2-го ранга Гэвин Тарбард, стороны обсудили перспективы развития военного сотрудничества, вопросы региональной безопасности, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.