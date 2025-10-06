Основатель Mosaic Del Arte Валерий Копейкин рассказал о создании балета "Два ковра": Я очарован душой азербайджанцев

БАКУ /Trend Life/ - В "Астана Балет" 17 и 18 октября состоится мировая премьера балета "Два ковра", созданного Mosaic Del Arte на основе легенды "Ширванского ковра" - черно-красного произведения из коллекции Лувра. В преддверии этого знаменательного события основатель, генеральный продюсер Mosaic Del Arte и автор либретто балета "Два ковра" Валерий Копейкин, который неоднократно бывал в Азербайджане, рассказал Trend Life о создании проекта.

- Валерий, с чем связан ваш очередной визит в Баку? Почему именно азербайджанская легенда легла в основу нового балета?

- В Баку я бываю часто - здесь живут мои друзья, и возможно, что у нас сложатся определенные отношения, связанные с культурными проектами в Азербайджане. Но, прежде всего, сама азербайджанская культура, её история, её душа дают мне возможность почувствовать «вкус и дух» Востока. Я искренне очарован духом и теплом вашего народа. Город Баку, его архитектура, любовь жителей к традициям, уважение к памяти предков - всё это вызывает у меня чувство глубокого уважения. Особенно Ичери Шехер - Старый город, в котором хочется бесконечно бродить и впитывать красоту камня и времени.

Азербайджан - одна из немногих стран, где мирно сосуществуют самые разные нации, культуры, конфессии. Здесь мультикультурализм - не лозунг, а реальность. Толерантность - подлинная, не показная, и это по-настоящему великое достижение.

Что касается самого проекта - идея балета "Два ковра" родилась не в Баку, а в Дубае, где и была основана Mosaic Del Arte. Наша миссия - вернуть зрителя к подлинному искусству, создавая сценические произведения, в которых классика обретает новое дыхание и современное звучание.

"Два ковра" – это второй проект Mosaic Del Arte. Первый - рок-балет "Слепое прощение (Blind Forgiveness)" – это спектакль, в котором неоклассический рисунок танца переплетается с подачей идеи балета в стиле модерн, где есть раскрытие сюжета в стиле театрального монолога. Можно сказать, что этот инновационный проект – новая страница в истории балетного искусства. Представленное в формате полноценного рок-балета для симфонического оркестра вкупе с либретто из 12 картин, оно является уникальным в своем роде, сочетая в себе элементы классического искусства и современные музыкальные направления.

- И теперь вы решили продолжить этот путь новаторства в новом спектакле "Два ковра"?

- Безусловно. Но пока не хотел бы раскрывать всех деталей постановки. Вначале пусть зрители сами все увидят. Скажу лишь, что в основу легла легенда о черно-красном азербайджанском ковре, который хранится в Лувре. Во многих странах мира, включая Азербайджан, многие женщины, создавая ковер, используют его как дневник своей жизни. В этом ковре девушка отразила свою любовь, а после гибели возлюбленного на войне её произведение стало символом скорби - цветовая гамма холста переходит от красного к черному. Легенда очень короткая, всего несколько предложений, но я сделал на её основе новый сюжет, переработал его, сделав его менее трагичным, и он лег в основу классического произведения. Балет заканчивается счастливо – мне хотелось подарить зрителям надежду. Спектакль поставил балетмейстер-постановщик, режиссер Александр Могилев, внеся в него оригинальные задумки. Музыку написал композитор Арсений Смирнов, очень тонкая, эмоциональная партитура.

На протяжении спектакля будут пять раз меняться декорации. Художник-постановщик балета Анастасия Капустина специально для произведения создала эскиз ковра, в который вошли старинные азербайджанские орнаменты и узоры. И этот ковер эксклюзивно, в единственном экземпляре соткан ОАО "Азерхалча" и будет представлен на премьере. Особо отмечу работу художника по костюмам, известного дизайнера Игоря Чапурина. Главные партии исполняют Татьяна Тен (Лейла), Сундет Султанов/Ерқанат Ермагамбет (Самир), Наталия Фернандес Менес (Марго).

- Могли бы вы немного приоткрыть завесу и рассказать о сюжете балета "Два ковра"?

- Каждый автор вносит свое в произведение. Балет рассказывает о чувствах, которые сегодня, к сожалению, утрачивают свою глубину. В эпоху поверхностной коммуникации любовь становится всё более урбанизированной, обыденной. А ведь именно любовь нередко спасала человечество.

Действие разворачивается в начале XX века - в Баку, Санкт-Петербурге и Вене, на фоне событий Первой мировой войны. Лейла и Самир - два юных сердца, чьи чувства проходят через радость, разлуку, испытания. В этой истории отражена вся гамма человеческих чувств, особенно, когда появляется еще одна женщина – Марго, и вместе с ней в сюжет приходят сложность выбора, самопожертвования, боли и прощения. Для меня важнее всего показать любовь женщины и насколько она сильна! Одна из героинь теряет возлюбленного и замыкается в своей скорби, другая - находит любовь, но способна пожертвовать ею ради счастья другого. Это настоящее чувство, которое требует огромной внутренней силы.

И с мужской стороны - настоящая сила проявляется не в доминировании, а в умении признать свои ошибки, быть честным перед собой и своими чувствами И хочется, чтобы мужчины опять вернулись к этому чувству, чтобы они понимали, насколько сильна женская любовь...

Мы постарались сделать постановку более доступной и понятной для зрителя. В мире существует множество балетных произведений, на которые зритель нередко приходит неподготовленным: он видит лишь хореографию, слышит музыку, но не до конца понимает, что именно происходит на сцене, — и, как следствие, уходит с чувством недосказанности и внутреннего неудовлетворения.

Именно поэтому перед началом спектакля мы представим краткий театральный рассказ о содержании балета - своего рода пролог, который поможет глубже понять замысел и сюжет. Мы применили этот приём и в нашем первом проекте "Слепое прощение", и зрители с благодарностью откликнулись на такую форму подачи. После спектакля многие подходили и говорили слова признательности за то, что благодаря вступлению смогли прочувствовать каждую сцену.

– Ваш проект действительно международный, в котором задействованы представители разных стран. Что для вас означает культура без границ?

– Это язык, на котором мы можем общаться без слов – язык танца, музыки, красоты и любви. Он объединяет людей лучше любых политических или национальных аргументов. Мы сильнее, мы больше можем, мы смелее! Для нас это важный шаг вперёд. Мы планируем новые постановки в будущем. Надеемся, что наша работа станет вкладом в развитие культуры и принесет радость зрителям. И очень хотелось бы представить в Азербайджане балет, который глубоко связан с вашей культурой – с коврами, с образом азербайджанской женщины. Именно здесь мы нашли вдохновение!

И обращаясь к зрителю хотел бы сказать - давайте научимся заново понимать искусство. Вернемся к классике, к её искренности и одухотворённости. Пусть искусство вновь станет пространством красоты, любви и вдохновения.

