Предложение об объявлении импичмента Макрону следует рассмотреть немедленно - французский депутат

БАКУ /Trend/ - Предложение об объявлении импичмента президенту Эммануэлю Макрону, выдвинутое движением "Мятежная Франция", должно быть рассмотрено немедленно.

Как сообщает Trend, об этом написал на своей официальной странице в "X" французский депутат Жан-Люк Меланшон.

Следует отметить, что некоторое время назад на фоне продолжающегося политического кризиса во Франции подал в отставку премьер-министр страны Себастьен Лекорню.

