Предложение об объявлении импичмента Макрону следует рассмотреть немедленно - французский депутат

Европа Материалы 6 октября 2025 15:49 (UTC +04:00)

Фархад Мамедов
БАКУ /Trend/ - Предложение об объявлении импичмента президенту Эммануэлю Макрону, выдвинутое движением "Мятежная Франция", должно быть рассмотрено немедленно.

Как сообщает Trend, об этом написал на своей официальной странице в "X" французский депутат Жан-Люк Меланшон.

Следует отметить, что некоторое время назад на фоне продолжающегося политического кризиса во Франции подал в отставку премьер-министр страны Себастьен Лекорню.

