Экономика Материалы 6 октября 2025 18:33 (UTC +04:00)
Турция запускает проект по цифровой трансформации и «зеленому» переходу промышленности
Фото: Всемирный банк

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Турция планирует реализовать крупный проект стоимостью 800 миллионов долларов США, направленный на ускорение цифровой трансформации и «зеленого» перехода в промышленном секторе страны, сообщает Trend со ссылкой на Всемирный банк.

Отмечается, что проект нацелен на устранение проблемы недостатка финансирования цифровых и экологических технологий, с которой сталкиваются предприятия.

Инициатива включает в себя три ключевых компонента: предоставление технической поддержки для подготовки компаний к участию в государственных программах; ориентированное на результат финансирование для предприятий, а также консорциумов экспортеров; коммерческое финансирование через финансовые учреждения с целью снижения стоимости капитала и привлечения частных инвестиций.

Проект направлен на повышение конкурентоспособности турецкой промышленности на экспортных рынках и стимулирование широкого внедрения современных цифровых и экологически устойчивых технологий.

