В России пройдет встреча военных представителей прикаспийских стран

БАКУ /Trend/ - Командующий Военно-морскими силами Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани прибыл в Россию для участия в заседании командующих ВМС прикаспийских государств, которое проходит в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно информации, в рамках визита иранский военный проведет встречи с главами ВМС Азербайджана и Казахстана.

Иранский военный также ознакомится с деятельностью ряда военных баз на территории России.

