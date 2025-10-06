Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В России пройдет встреча военных представителей прикаспийских стран

Политика Материалы 6 октября 2025 15:40 (UTC +04:00)

Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - Командующий Военно-морскими силами Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани прибыл в Россию для участия в заседании командующих ВМС прикаспийских государств, которое проходит в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно информации, в рамках визита иранский военный проведет встречи с главами ВМС Азербайджана и Казахстана.

Иранский военный также ознакомится с деятельностью ряда военных баз на территории России.

