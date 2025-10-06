В России пройдет встреча военных представителей прикаспийских стран

БАКУ /Trend/ - Командующий Военно-морскими силами Ирана контр-адмирал Шахрам Ирани прибыл в Россию для участия в заседании командующих ВМС прикаспийских государств, которое проходит в Санкт-Петербурге.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.
Согласно информации, в рамках визита иранский военный проведет встречи с главами ВМС Азербайджана и Казахстана.
Иранский военный также ознакомится с деятельностью ряда военных баз на территории России.
