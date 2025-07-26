Вектор на сближение: Душанбе и Улан-Батор согласовывают стратегические планы

БАКУ /Trend/ - Дипломатические отношения между Таджикистаном и Монголией, установленные 24 апреля 1992 года, на протяжении трех десятилетий развивались в умеренном темпе. Однако сегодня наблюдается заметное оживление двустороннего диалога. Важной вехой стал первый в истории государственный визит Президента Монголии в Таджикистан, состоявшийся с 24 по 26 июля 2025 года. Переговоры Ухнаагийна Хурэлсуха с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе продемонстрировали решимость сторон углубить и расширить партнерство.

На фоне сохраняющегося низкого товарооборота прослеживается политическая воля к активизации сотрудничества в сферах с большим, но пока нераскрытым экономическим потенциалом. Если в 2024 году объем взаимной торговли составлял всего 50 тысяч долларов, то в первом полугодии 2025 года он достиг 203,4 тысячи - рост более чем в 14 раз в годовом отношении. Несмотря на скромные абсолютные значения, такие темпы говорят о взаимной заинтересованности в расширении экономических связей.

Пока торговля носит преимущественно односторонний характер: Таджикистан импортирует из Монголии шерсть, кашемир, кожу, мясо и изделия из них. В то время как таджикский экспорт в Монголию - фрукты, овощи, хлопок и текстиль - пока остается незначительным.

Ключевым событием визита стал первый таджикско-монгольский бизнес-форум, объединивший около 150 представителей деловых кругов. В рамках форума было принято решение о создании Делового совета, который будет служить связующим звеном между предпринимателями двух стран, помогая им находить новые форматы для сотрудничества и инвестиций.

Очевидно, что для перехода от политических деклараций к реальному экономическому взаимодействию необходима системная подготовка. Именно с этой целью Президент Эмомали Рахмон предложил разработать совместную "дорожную карту" по углублению торгово-экономического сотрудничества. Документ должен включать конкретные проекты и механизмы поддержки частного сектора, обеспечивая переход к практическому взаимодействию в рамках выверенной и долгосрочной стратегии.

Сельское хозяйство стало одной из приоритетных сфер сотрудничества, особенно в области животноводства. Монголия выразила готовность поставлять в Таджикистан качественную халяльную мясную продукцию и предложила взаимодействие в вопросах ветеринарного и санитарного контроля. Таджикистан, в свою очередь, предложил увеличить импорт монгольской продукции из шерсти, кожи и кашемира, а также расширить экспорт фруктов, овощей и консервов. Обсуждаются и совместные проекты по переработке шерсти, хлопка и кашемира, что соотносится с таджикской программой развития текстильной промышленности и монгольской инициативой "Белое золото".

Подписанный в ходе визита Меморандум о взаимопонимании в сфере сельского хозяйства охватывает широкий спектр направлений - от растениеводства и животноводства до механизации, семеноводства, борьбы с вредителями и болезнями растений, мелиорации, а также профессиональной подготовки и обмена специалистами.

В сфере энергетики обсуждалась "зелёная" повестка и цели устойчивого развития. Стороны планируют углубить обмен опытом в проектировании и строительстве гидроэлектростанций, а также развивать кадровый потенциал. Соответствующий Меморандум о взаимопонимании охватывает сотрудничество в гидроэнергетике, обмен специалистами, обучающие программы и реализацию совместных инициатив.

Монголия проявляет особый интерес к опыту Таджикистана, который более чем на 98% обеспечивает внутренние потребности в электроэнергии за счет гидроресурсов. Как отметил Президент Монголии, "Мы высоко ценим политику и опыт Таджикистана, укрепляющего позиции в сфере возобновляемой энергетики, и придаем особое значение дальнейшему сотрудничеству. Это взаимодействие может стать моделью для "зеленого развития" и рационального использования ресурсов странами, не имеющими выхода к морю".

Также был затронут вопрос логистических трудностей. На переговорах было принято решение совместно работать над устранением транспортных барьеров, развитием новых маршрутов и интеграцией в региональные инфраструктурные сети.

"Достигнуто понимание о необходимости проработки кратчайших автомобильных маршрутов между нашими странами, открытия прямого авиасообщения, а также создания новых транспортных коридоров, что будет способствовать региональной торговле и экономической интеграции", - отметил Президент Монголии. Общая заинтересованность в преодолении географических ограничений через совместные инфраструктурные проекты имеет ключевое значение для наращивания взаимной торговли.

Среди других перспективных направлений названы горнодобывающая промышленность, переработка полезных ископаемых, развитие лёгкой и пищевой промышленности на базе местного сырья. Таджикистан предложил рассмотреть создание совместных производств в этих отраслях.

Стороны подтвердили стремление укреплять сотрудничество в рамках международных организаций, таких как ООН и ШОС, и выразили солидарность в противодействии глобальным вызовам, включая изменение климата.

Дополнительно обсуждалось взаимодействие в сфере управления чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, включая снижение рисков, развитие систем раннего оповещения, внедрение современных технологий и проведение совместных учений.

Таким образом, отношения между Таджикистаном и Монголией переживают качественную трансформацию. Несмотря на скромную историю взаимодействия, страны демонстрируют целенаправленное стремление к наращиванию политического и экономического сотрудничества. Обе стороны обладают четким пониманием важности реализации конкретных проектов, создания устойчивых институциональных механизмов и согласования национальных стратегий. Всё это формирует прочную основу для всесторонних и долгосрочных двусторонних отношений.