Как немецкие проекты помогают Кыргызстану развивать устойчивую энергосистему

БАКУ/Trend/ - Сегодня основная часть электроэнергии Кыргызстана вырабатывается на гидроэлектростанциях. Суммарное потребление электроэнергии за январь-июнь 2025 года достигло 10 млрд кВт∙ч, из которых гидроэлектростанции обеспечили 6,6 млрд кВт∙ч.

Для сравнения, теплоэлектростанции выработали 1,13 млрд кВт∙ч, а солнечные станции - всего 0,14 млн кВт∙ч, при этом стране пришлось импортировать 2,05 млрд кВт∙ч электроэнергии. Такая высокая зависимость от гидроэнергетики делает энергосистему особенно уязвимой к климатическим факторам, в частности к маловодью, а также к сезонным колебаниям спроса.

Чтобы снизить риски в энергетике, Кыргызстан активно сотрудничает с международными партнерами. Германия является мировым лидером в области энергетического перехода, известного как Energiewende, или “энергетический поворот”. Эта концепция предполагает поэтапный отказ от ископаемого топлива и ядерной энергетики с переходом на возобновляемые источники.

Однако копировать немецкий опыт напрямую Кыргызстан не может - у страны нет таких финансовых возможностей. Вместо этого она перенимает основные принципы: повышение энергоэффективности, модернизация сетей и институциональные реформы. Это и составляет основу энергетического сотрудничества Кыргызстана с Германией.

Таким образом, крупные проекты с участием Германии в энергетике страны хотя и редки, но отдельные реализуются. Например, в ноябре 2024 года во время визита Президента Садыра Жапарова в Германию было подписано инвестиционное соглашение с рядом европейских компаний - чешской Sonnenenergie a.s. и немецкими AB Progressio GmbH и LTI ReEnergy CleanTech Project Development UG - на строительство двух плавучих солнечных электростанций общей мощностью 612 МВт.

Кроме того, в рамках того же визита министерство энергетики Кыргызстана и компания Siemens Energy Global GmbH & Co. KG подписали меморандум о совместной реализации проектов и внедрении современных технологий в энергетической сфере.

При этом, большая часть кыргызско-германского сотрудничества осуществляется через общество по международному сотрудничеству Германии (GIZ) и Банк развития KfW. В отличие от строительства крупных генерирующих объектов, их деятельность сосредоточена на развитии “мягкой” инфраструктуры: модернизации сетей, внедрении современных систем учета и тарифов, и повышении эффективности распределительных сетей. Программы профессионального образования и стажировки в Германии также формируют квалифицированные кадры для “зеленого” сектора.

Кроме того, GIZ реализует в Центральной Азии инициативу “Зеленая Центральная Азия”, запущенную Федеральным министерством иностранных дел Германии в январе 2020 года. Проект охватывает Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан и является вкладом Германии в реализацию Стратегии ЕС для Центральной Азии (2019). Вторая фаза инициативы проводится с апреля 2024 по июнь 2028 года.

Программа помогает странам региона лучше координировать действия по адаптации к изменению климата. Она поддерживает разработку национальных планов сокращения выбросов (ОНУВ) и способствует развитию как организаций, так и специалистов в области адаптации, используя накопленный опыт и научные знания.

В рамках инициативы в мае 2025 года в Бишкеке прошел субрегиональный семинар по управлению климатическими рисками, связанными с хвостохранилищами. В ходе мероприятия был подписан меморандум о сотрудничестве между GIZ и Академией ОБСЕ, направленный на координацию действий, обмен знаниями и реализацию совместных проектов по адаптации к климатическим изменениям и устойчивому управлению природными ресурсами.

Для сравнения, сотрудничество Кыргызстана с другими крупными международными партнерами отличается по модели и масштабу от немецкого опыта. Китай является значительным инвестором в крупномасштабные проекты в сфере возобновляемой энергетики. Так, китайская компания Shenzhen Energy Group планирует строительство солнечной и ветровой электростанций в Кыргызстане, каждая мощностью по 300 МВт. Кроме того, Китай инвестировал в гидроэлектростанции на Папанском и Орто-Токойском водохранилищах, а также в строительство второго гидроагрегата Камбаратинской ГЭС-2. Эти проекты существенно укрепляют энергетическую безопасность страны и снижают зависимость от импорта электроэнергии.

Россия является еще одним крупным партнером Кыргызстана в энергетике. Совместно с Россией реализуются проекты по строительству и финансированию гидроэлектростанций, например, ГЭС Куланак на реке Нарын при участии Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР). Ведутся переговоры с Росатомом о возможном строительстве малой атомной электростанции. Кроме того, Кыргызстан импортирует из России природный газ и бензин.

В этом контексте сотрудничество с Германией играет стратегическую дополняющую роль. Немецкие проекты по реформам и повышению эффективности создают прочную институциональную основу, которая позволяет безопасно и эффективно интегрировать новые мощности крупных энергетических проектов, обеспечивая их надежную работу и устойчивость всей системы.

Сотрудничество с Германией также приносит Кыргызстану знания, опыт и квалифицированные кадры. Проекты в сфере образования и молодежной политики обеспечивают страну специалистами, которые умеют использовать оборудование и развивать энергетический сектор. Такой подход делает энергосистему гибче, устойчивее к климатическим рискам и лучше подготовленной к будущим вызовам. В долгосрочной перспективе это не просто поддержка, а инвестиция в независимость страны и ее “зеленое” будущее.