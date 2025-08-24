КазМунайГаз назвал объем поставок нефти в Азербайджан за 7 месяцев

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО НК КазМунайГаз Асхата Хасенова.

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе Президента Казахстана.

В ходе встречи Токаеву был представлен отчет о результатах деятельности национальной компании за семь месяцев 2025 года.

Было отмечено, что за семь месяцев текущего года объем транспортировки нефти компанией КазМунайГаз составил 49 млн тонн, из которых в Азербайджан было поставлено 0,9 млн тонн нефти.

А.Хасенов подчеркнул, что за семь месяцев текущего года в Германию было поставлено 1,1 млн тонн нефти, а в Венгрию - первая партия казахстанской нефти объемом 85 тыс. тонн.



По его словам, на отечественных НПЗ за этот период переработано 10,4 млн тонн нефти. Производство светлых нефтепродуктов составило 7,8 млн тонн, что на 936 тыс. тонн больше по сравнению с предыдущим периодом, достигнув рекордного роста.



"КазМунайГаз" ведет активную геологоразведочную работу. В 2025 году в рамках доразведки действующих месторождений планируется бурение семь скважин, из которых уже пробурены три", - говорится в сообщении.

В рамках встречи также была отдельно представлена информация о реализации социальных проектов в регионах страны.

В завершение Президент Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить системную работу по проведению геологоразведочных работ и реализации крупных инвестиционных проектов.