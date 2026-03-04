Из Ирана в Азербайджан эвакуирован 1161 человек (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Эвакуация граждан Азербайджана и других стран из Ирана продолжается.

Как сообщает в среду Trend, с 08:00 28 февраля до 10:00 4 марта из Ирана эвакуирован в общей сложности 1161 человек - граждан различных государств.

Среди них 361 гражданин Китая, 246 — России, 224 - Азербайджана, 99 - Таджикистана, 76 - Пакистана, 46 - Омана, 18 - Саудовской Аравии, 9 - Грузии, 7 - Беларуси, 6 - ОАЭ, 6 - Словакии, 5 - Сербии, по 4 - Ирана, Иордании, Швейцарии, Нигерии и Японии.

В списке также по 3 гражданина Катара, Бангладеш, Узбекистана, Мексики и Филиппин; по 2 - Непала, Казахстана, Франции, Турции, Йемена, Кыргызстана и Италии. По одному человеку эвакуировано из Польши, Туниса, Ливана, Индии, Бразилии, Великобритании, Мьянмы, Мальдивских островов и Южной Африки.

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.