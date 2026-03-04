На очередном заседании Оргкомитета заслушаны доклады по подготовке к WUF13

БАКУ /Trend/ - 4 марта состоялось очередное заседание Организационного комитета, созданного в связи с организацией тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13) Организации Объединенных Наций.

Как сообщает Trend, открывая заседание, руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, председатель Организационного комитета Самир Нуриев подчеркнул, что Президент Азербайджанской Республики в качестве одного из основных стратегических приоритетов в социально-экономической политике государства определил градостроительную деятельность. Он отметил, что объявление 2026 года в нашей стране «Годом градостроительства и архитектуры» является очередным подтверждением придаваемого данной сфере значения.

Председатель Организационного комитета сказал, что реализуемые под руководством главы нашего государства последовательные, целенаправленные меры по обеспечению сбалансированного развития столицы и регионов и стимулированию устойчивого расселения играют важную роль во всестороннем развитии страны.

Самир Нуриев отметил, что Азербайджан как страна, сохраняющая в центре внимания процессы глобального градостроительства, выдвигает инновационные подходы в данной области и успешно применяет их на практике. Он подчеркнул, что самым наглядным свидетельством этого является широкомасштабный процесс восстановления и строительства в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, который по своему масштабу, охвату и темпам является одним из редких примеров на мировом уровне. Он также заявил, что предстоящая в мае 2026 года в Баку тринадцатая сессия Всемирного форума городов (WUF13) Организации Объединенных Наций, которая уже вызвала значительный международный интерес, является платформой для представления на международной арене сформированного Азербайджаном концептуального подхода в сфере градостроительства, в том числе практического опыта, применяемого на освобожденных от оккупации территориях.

Затем были заслушаны доклады членов Организационного комитета о текущем состоянии процесса подготовки к WUF13, проделанной работе по субстантивным вопросам, коммуникационному и организационно-логистическому направлениям, а также по другим вопросам, включенным в повестку дня.

В заключение заседания председатель Организационного комитета, исходя из реализации поставленных Президентом Азербайджанской Республики задач по организации WUF13 на высоком уровне, дал участникам заседания соответствующие поручения по обеспечению более качественного, своевременного и комплексного подхода ко всем работам.