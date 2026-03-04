Состоялись дискуссии по проекту "Зеленый" энергокоридор Центральная Азия - Азербайджан" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялся первый семинар, посвященный обсуждению технико-экономического обоснования (ТЭО) первого этапа развития «Зеленого энергетического коридора Центральная Азия – Азербайджан».

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, в мероприятии приняли участие представители правительств Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, операторы передающих систем, регулирующие органы, Азиатский банк развития (АБР), Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и другие заинтересованные стороны.

Заместитель министра энергетики Азербайджана Орхан Зейналов оценил проект как перспективную инициативу, отметив, что коридор соединит Каспийский и Черноморский регионы и обеспечит передачу чистой возобновляемой энергии из Центральной Азии на европейские рынки. Также было отмечено, что помимо стран, официально присоединившихся к проекту, серьезный интерес к участию в инициативе проявили и другие региональные участники.

Подчеркнув значительный энергетический потенциал своей страны, заместитель министра энергетики Казахстана Санжар Жаркешов отметил, что Казахстан стремится увеличить свои общие мощности по производству энергии до 26 ГВт к 2030 году, при этом 30-35 процентов из них должно приходиться на возобновляемые источники энергии. Он подчеркнул, что Казахстан обладает богатыми энергетическими ресурсами и намерен экспортировать экологически чистую энергию на европейские рынки через этот коридор.

Заместитель председателя правления Национальной электросети Узбекистана Феруз Курбонов также выразил большой интерес к проекту и оценил его как весьма перспективную инициативу. Было отмечено, что Узбекистан вкладывает значительные средства в важную энергетическую инфраструктуру внутри страны и стремится к 2030 году получить дополнительные мощности по электроснабжению для подключения к региональной сети и экспорта в Европу.

Директор по Азербайджану Азиатского банка развития Сунния Дурани Джамал заявила, что проект будет способствовать укреплению связей в регионе. На семинаре компания "CESI S.p.A." впервые представила технико-экономическое обоснование проекта. Было подчеркнуто, что первоначальные результаты являются положительными, и предоставлена ​​информация об аналитической структуре и дальнейших шагах на первом этапе.

В завершение участники достигли договоренности по ключевым техническим предпосылкам, требованиям к данным и последующим шагам в направлении завершения отчета ТЭО по этому этапу и подготовки ко II этапу.

Технико-экономическое обоснование "Зеленого энергетического коридора Центральная Азия - Азербайджан" готовится в партнерстве с Азиатским банком развития и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций и поддерживается Меморандумом о взаимопонимании, подписанным в апреле 2025 года.

