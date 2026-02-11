Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Иран
  3. Ядерная программа

Иран готов к проверке своей ядерной программы в контексте международного права — Пезешкиан

Ядерная программа Материалы 11 февраля 2026 14:23 (UTC +04:00)
Иран готов к проверке своей ядерной программы в контексте международного права — Пезешкиан

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Иран готов к проверке своей ядерной программы в контексте международного права.

Как сообщает Trend, об этом 11 февраля заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан на мероприятии в Тегеране, посвященном 47-й годовщине победы Исламской революции.

По его словам, страна неоднократно заявляла, что не преследует цели создания ядерного оружия.

М. Пезешкиан отметил, что Иран привержен решению проблем в рамках дипломатии.

«Иран стремится укреплять стратегические соглашения в рамках Евразийского экономического союза, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, Организации экономического сотрудничества и развивать отношения с мусульманскими странами. Развитие внутреннего производства и экономики зависит от доступа к региональным рынкам», - добавил он.

Отметим, что 6 февраля в Маскате (Оман) прошли переговоры между Ираном и США по вопросам иранской ядерной программы. Стороны договорились продолжить переговоры.

Лента

Лента новостей

Читать все новости