Иран готов к проверке своей ядерной программы в контексте международного права — Пезешкиан

БАКУ /Trend/ - Иран готов к проверке своей ядерной программы в контексте международного права.

Как сообщает Trend, об этом 11 февраля заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан на мероприятии в Тегеране, посвященном 47-й годовщине победы Исламской революции.

По его словам, страна неоднократно заявляла, что не преследует цели создания ядерного оружия.

М. Пезешкиан отметил, что Иран привержен решению проблем в рамках дипломатии.

«Иран стремится укреплять стратегические соглашения в рамках Евразийского экономического союза, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, Организации экономического сотрудничества и развивать отношения с мусульманскими странами. Развитие внутреннего производства и экономики зависит от доступа к региональным рынкам», - добавил он.

Отметим, что 6 февраля в Маскате (Оман) прошли переговоры между Ираном и США по вопросам иранской ядерной программы. Стороны договорились продолжить переговоры.