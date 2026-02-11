Иран готов к проверке своей ядерной программы в контексте международного права — Пезешкиан

БАКУ /Trend/ - Иран готов к проверке своей ядерной программы в контексте международного права.
Как сообщает Trend, об этом 11 февраля заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан на мероприятии в Тегеране, посвященном 47-й годовщине победы Исламской революции.
По его словам, страна неоднократно заявляла, что не преследует цели создания ядерного оружия.
М. Пезешкиан отметил, что Иран привержен решению проблем в рамках дипломатии.
«Иран стремится укреплять стратегические соглашения в рамках Евразийского экономического союза, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, Организации экономического сотрудничества и развивать отношения с мусульманскими странами. Развитие внутреннего производства и экономики зависит от доступа к региональным рынкам», - добавил он.
Отметим, что 6 февраля в Маскате (Оман) прошли переговоры между Ираном и США по вопросам иранской ядерной программы. Стороны договорились продолжить переговоры.