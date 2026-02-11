Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана с Саудовской Аравией, Узбекистаном и Пакистаном в оборонной промышленности (ФOTO)

БАКУ/Trend/ - В столице Королевства Саудовская Аравия Эр-Рияде продолжается выставка World Defence Show 2026.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство оборонной промышленности Азербайджана, 10 февраля министр оборонной промышленности Азербайджанской Республики Вугар Мустафаев, участвующий в мероприятии, провел встречи с председателем Главного управления военной промышленности Саудовской Аравии Ахмедом бин Абдулазизом аль-Охали и заместителем министра обороны по исполнительным вопросам Халидом бин Хусейном Аль-Бияри, директором Агентства оборонной промышленности при Министерстве обороны Республики Узбекистан Мансурджоном Ибодуллаевым, секретарём Министерства оборонного производства Исламской Республики Пакистан Мухаммедом Чирагом Хайдером, а также с руководящими лицами американских компаний General Dynamics, Teledyne-FLIR и Аnsys.

На встречах были рассмотрены вопросы сотрудничества в сфере оборонной промышленности и обсуждены перспективы его развития.

В ходе переговоров было подчеркнуто, что в современных условиях оборонная промышленность формируется не только за счет производственных мощностей, но и на основе научных разработок, инновационных технологий и гибких моделей управления, а также отмечена стратегическая важность укрепления связей между промышленностью и наукой. Отслеживание технологических новшеств, изучение и адаптация передового опыта были оценены как важные направления динамичного развития данной сферы. Также было отмечено, что международные выставки и форумы играют в этом процессе важную роль.

В ходе обсуждений была подчеркнута значимость выстраивания обмена опытом на институциональной основе.

Стороны отметили важность продолжения взаимного взаимодействия.

Отметим, что выставка World Defence Show 2026 завершится 12 февраля.