Азербайджан и США расширяют сотрудничество в сфере здравоохранения

БАКУ/ Trend/ - Министр здравоохранения Азербайджанской Республики Теймур Мусаев провел встречу с представителями Торговой палаты США.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и США в сфере здравоохранения.

"Стороны затронули вопросы модернизации системы здравоохранения, внедрения инновационных медицинских технологий, сотрудничества в фармацевтической промышленности и в сфере медицинского образования.

Была представлена информация о реформах, реализуемых в сфере здравоохранения в стране под руководством Президента Азербайджанской Республики, а также о проводимой работе по повышению качества медицинских услуг и цифровизации. Теймур Мусаев подчеркнул важность расширения взаимовыгодного сотрудничества с международными партнёрами, в том числе с американскими компаниями.

На встрече вице-президент палаты по вопросам Ближнего Востока, Центральной Азии и Турции Дженнифер Миль заявила о заинтересованности в сотрудничестве с Азербайджаном и отметила возможность обмена опытом и технологиями американских компаний в сферах здравоохранения и фармацевтики.

В ходе встречи состоялся взаимный обмен мнениями и были обсуждены перспективные направления дальнейшего сотрудничества", - говорится в информации ведомства.