Азербайджан и США подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности

БАКУ/Trend/ - Правительства Азербайджана и США закрепили поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности друг друга как ключевой принцип двусторонних отношений.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, говорится в тексте Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Соединенных Штатов Америки.

«Правительства Азербайджанской Республики и Соединенных Штатов Америки подтверждают поддержку суверенитета, независимости, территориальной целостности и нерушимости границ как основы двусторонних отношений», — говорится в опубликованном тексте документа.

Документ подчеркивает намерение сторон углублять сотрудничество в дипломатии, экономике, энергетике, технологиях и обороне, а также развивать региональную интеграцию и совместные проекты с частным сектором.

Хартия стратегического партнерства между Азербайджаном и США была подписана в Баку 10 февраля. Документ подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс.