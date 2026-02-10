Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Мы можем действовать на основе общих интересов и сообща заниматься более масштабными делами - Вице-президент США

Политика Материалы 10 февраля 2026 21:26 (UTC +04:00)
Мы можем действовать на основе общих интересов и сообща заниматься более масштабными делами - Вице-президент США
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Считаю, что это является сутью миссии Президента США и его внешней политики. Мы можем действовать на основе общих интересов и сообща заниматься более масштабными делами.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс в совместном заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

«Мы подписали документ о стратегическом партнёрстве. Я думаю, это формализует наши партнерские отношения и предельно ясно показывает, что отношения между США и Азербайджаном будут и впредь устойчивыми и очень плодотворными для наших народов», – подчеркнул он.

Лента

Лента новостей

Читать все новости