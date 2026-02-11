IRU о преобразованиях и цифровизации Среднего коридора (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Вместе с членом Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) мы тесно сотрудничаем по нескольким приоритетным направлениям, включая работу по Среднему коридору и упрощение процедур пересечения границы.

Об этом в интервью Trend заявила директор по TIR и транзиту Международного союза автомобильного транспорта (IRU) Татьяна Рей-Белле.

"Наша цель - превратить Средний коридор в образцовый коридор, опираясь на три ключевых принципа: упрощение, цифровизацию и гармонизацию. Министр транспорта Азербайджана, выступая в качестве руководителя транспортного направления на COP29, а также министры из разных стран мира подтвердили свои намерения продвигать Средний коридор как пример устойчивого, взаимосвязанного, цифрового и надежного развития. Азербайджан играет ключевую роль в повышении устойчивости Среднего коридора", - сказала Т. Рей-Белле.

Она отметила, что страны, расположенные вдоль Среднего коридора, также взяли на себя обязательство обеспечить полноценное функционирование систем eTIR и e-CMR. Частный сектор полностью готов к этому, а соединения "бизнес-бизнес" и "бизнес-таможня" обеспечиваются с помощью ИТ-инструментов TIR, предоставленных IRU.

"Таможенные администрации теперь обладают ключевой ролью в сотрудничестве с ЕЭК ООН и в установлении соединений между таможнями, юридически закрепленных в Приложении 11 Конвенции TIR, а также во внедрении системы e-CMR. Всё, что требуется для продвижения этих инициатив - это политическая воля", - сказала Т. Рей-Белле.

Она добавила, что Азербайджан стал пионером внедрения eTIR, и в 2022 году первым протестировал первую eTIR-перевозку.

По ее словам, общая цель IRU на 2026 год - сделать eTIR функциональным для остальных стран Среднего коридора.

"Что касается упрощения пересечения границ, визиты на границы позволяют выявлять "узкие места" и открывать возможности для ускорения торговли. Совместно с членами Союза подготовлены рекомендации, сосредоточенные на крупных пограничных переходах между Турцией и Азербайджаном, а также между Ираном и Азербайджаном. Дальнейшие перспективы связаны с постепенным открытием новых транзитных возможностей в регионе. Одной из таких возможностей является расширение торговых связей между Азербайджаном и Арменией. Первые транзитные операции уже были проведены. Мы с нетерпением ждем возможности продолжить эти усилия на Саммите ITF 2026 в Лейпциге, Германия, под председательством Азербайджана", - заключила Т. Рей-Белле.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.