Иран восстановил важные железнодорожные связи с разными странами

БАКУ/Trend/ - Иранский кабинет министров (при власти с августа 2024 года) восстановил важные железнодорожные связи с различными странами.

Как сообщает Trend, об этом 10 февраля заявила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег на мероприятии, посвящённом вводу в эксплуатацию объектов в рамках проектов Министерства дорог и городского развития Ирана.

По ее словам, примерами таких железнодорожных маршрутов являются Китай–Иран, Пакистан–Иран–Турция и Турция–Иран–Ирак.

Садег также отметила, что движение иранских поездов по маршрутам через Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан является эффективной мерой по увеличению транзита.

Иранский министр добавила, что в процессе строительства железнодорожных линий Чабахар–Захидан, Ардебиль–Мияна и Шелемче–Басра достигнуты значительные результаты. Кроме того, объем грузоперевозок железнодорожным транспортом в стране вырос более чем на 20%.