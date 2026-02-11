Azercell Бизнес представляет платформу IoT и M2M для корпоративных клиентов

Компания Azercell объявляет о запуске платформы IoT и M2M, разработанной специально для корпоративных клиентов в рамках цифровой экосистемы Azercell Бизнес. Новое решение предоставляет расширенные возможности централизованного управления и мониторинга IoT и M2M устройствами, способствуя повышению операционной эффективности и прозрачности бизнес-процессов.

Это позволяет предприятиям в режиме реального времени отслеживать состояние устройств и объем потребляемого трафика, регулировать баланс интернет-трафика, а также оптимизировать затраты. Такой подход помогает снижать операционные риски и более рационально использовать ресурсы при реализации различных проектов.

Решения IoT и M2M могут быть эффективно применены в широком спектре отраслей, включая логистику, транспорт, производство, финансовый сектор, торговлю, нефтегазовую отрасль, а также в рамках проектов “умных городов”. Платформа отличается клиентоориентированным и интуитивно понятным интерфейсом, высоким уровнем информационной безопасности и масштабируемой архитектурой. Это позволяет не только эффективно управлять действующими IoT-проектами, но и легко интегрировать решения нового поколения в единую цифровую среду.

Данной инициативой Azercell продолжает вносить вклад в ускорение цифровой трансформации и внедрение интеллектуальных технологий в стране.