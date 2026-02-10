Стратегическое партнерство между Азербайджаном и США будет способствовать развитию сотрудничества в новых сферах — Эми Карлон

БАКУ /Trend/ - Исторический визит 30 ведущих американских компаний стал важной вехой в отношениях США и Азербайджана и еще одним шагом к реализации видения Президента Трампа по обеспечению устойчивого мира и процветания на Южном Кавказе

Как сообщает Trend, об этом заявила временный поверенный в делах посольства США в Азербайджане Эми Карлон в рамках первой бизнес-миссии американских компаний в Азербайджан.

"Сегодня вице-президент Вэнс и Президент Ильхам Алиев подписали Хартию стратегического партнерства между Соединенными Штатами и Азербайджаном. В сотрудничестве с компаниями, входящими в эту делегацию, наше стратегическое партнерство будет развивать взаимодействие в ключевых перспективных секторах на благо обеих стран", - отметила она.

